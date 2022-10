OE 2023: CFP espera pior défice do que Governo, de 1,1% do PIB

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) estima que o défice orçamenal se fixe em 1,1% do PIB no próximo ano, 0,2 pontos percentuais acima do esperado pelo Governo na proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2023, que é de 0,9%."Tomando por referência a estimativa do Ministério das Finanças para 2022 e as restantes premissas da proposta de lei do OE 2023, a projeção do CFP aponta para que em 2023 o défice orçamental se situe em 1,1% do PIB", afirma a entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral numa análise à proposta orçamental publicada nesta terça-feira, 25 de outubro.Segundo o CFP, esta projeção aponta para um excedente primário (sem juros) de 1,1% do PIB no próximo ano, inferior ao antecipado pelo Ministério das Finanças, que aponta para um excedente de 1,6% do PIB.Se por um lado a entidade antecipa que a receita com impostos indiretos renda mais aos cofres do Estado do que o antecipado pelo Governo (em 0,2 pontos do PIB) e que a despesa com juros custe menos (0,3 pontos percentuais do que o estimado), com impacto positivo no saldo, a principal diferença regista-se nas despesas com capital, que os peritos em finanças públicas dizem que pode pesar mais 0,4 pontos percentuais do que espera o Terreiro do Paço - agravando a meta do défice orçamental.No entanto, o CFP diz que a sua projeção para a meta do défice seria inferior em 0,4 pontos percentuais do PIB - e, assim, inferior à do Governo - "caso se admitissem os pressupostos do Ministério das Finanças para a redução da 'outra despesa de capital'". É que, descreve o Conselho, o Governo antecipa uma redução de 1.746 milhões de euros nesta rubrica "ainda que as medidas depolítica especificadas pelo Ministério das Finanças não justifiquem um decréscimo tão expressivo".O CFP admite que para essa redução contribui a eliminação do apoio extraordinário este ano às empresas para suportarem os custos acrescidos com o gás natural e o facto de no próximo ano não estar previsto qualquer apoio financeiro à TAP (1,6 mil milhões, nas duas medidas). Soma-se uma menor execução de garantias (82 milhões de euros).Mas em em sentido contrário, está previsto um aumento de 774 € nas transferências ao abrigo do PRR para outros sectores que não o das Administrações Públicas e um impacto de medidas one-off superior em 436 milhões de euros. Nas contas do CFP, o conjunto de medidas na 'outra despesa de capital' aponta para "uma redução líquida de 472 milhões de euros".