OE2020: Eurogrupo reitera aviso de incumprimento e sugere "medidas adicionais"

O Eurogrupo acompanha a preocupação da Comissão Europeia relativamente ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), onde são identificados riscos de incumprimento das regras comunitárias, em especial no que concerne aos objetivos de consolidação orçamental no médio prazo.





Em nota publicada no site do Eurogrupo quando os ministros das Finanças da Zona Euro ainda estavam reunidos no âmbito do encontro desta segunda-feira, é repetido o receio salientado há uma semana pela Comissão Europeia de que o OE2020 "possa resultar num desvio significativo do caminho de ajustamento em direção ao objetivo orçamental de médio prazo".