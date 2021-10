OE2022: Governo reforça orçamento do SNS em 700 milhões em 2022

.





"O reforço da capacidade do SNS continuará, com um aumento do orçamento cerca de 700 milhões de euros, de forma a recuperar rapidamente a atividade assistencial, através da contratação adicional de profissionais de saúde e do ganho de autonomia dos serviços de saúde para contratarem profissionais em falta", lê-se no relatório do OE2022 O Governo explica que com este aumento da dotação orçamental para o SNS vai "prosseguir o esforço de robustecimento do SNS e da recuperação da atividade assistencial". O Governo explica que com este aumento da dotação orçamental para o SNS vai "prosseguir o esforço de robustecimento do SNS e da recuperação da atividade assistencial".





"O investimento a alocar à melhoria das infraestruturas em execução no SNS, envolve valores expressivos que atingem mais de 1,2 mil milhões de euros previstos nos próximos anos. Os investimentos programados envolvem a construção de novos centros hospitalares (centrais, de proximidade ou integrados)", indica o Governo.



Além dos investimentos que se encontram em fase de conclusão, tais como o Hospital Pediátrico de São João, o Projeto UCCI-Rainha D. Leonor ou o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho, o Governo vai dar continuidade a outros investimentos tais como o Centro Hospitalar de Setúbal ou o Hospital de Proximidade de Sintra.



Na região do Alentejo, o Governo vai dar continuidade à execução das obras do novo Hospital Central do Alentejo, cujo investimento "ascende a mais de 150 milhões de euros (a que acresce ainda o investimento em equipamento)".





o valor inscrito no OE2021 para ser transferido para o SNS durante o ano de 2021 ascendeu a cerca de 12,1 mil milhões de euros.



A dotação orçamental do SNS já tinha, no entanto, sido aumentada em 1.445 milhões de euros em 2020 (incluindo no Orçamento Suplementar), para fazer face à pandemia da covid-19.



O Governo vai reforçar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em "cerca de 700 milhões de euros" em 2022A medida consta na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022), que foi esta segunda-feira entregue pelo Governo na Assembleia da República."Face ao orçamento inicial de 2021 financiado por receitas de impostos, o orçamento de 2022 aumenta 703,6 milhões de euros (6,7%)", refere.No Orçamento do Estado do ano passado, o orçamento do SNS já tinha sido reforçado emmilhões de euros, de forma a garantir "um eficaz combate à covid-19". Contas feitas,A aquisição de mais cerca de mil ventiladores e de outros equipamentos de saúde, bem como as intervenções no IPO de Coimbra, no Cento Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho e no Centro Hospital de Setúbal, e a canalização de verbas para a medicina intensiva, foram alguns dos investimentos sinalizados no OE2021.