Governo promete "medidas adequadas" para garantir um médico de família por utente

O Governo compromete-se a tomar "as medidas adequadas" em 2022 para garantir que todos os utentes tenham um médico de família n. A medida está inscrita na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022) e dá seguimento a uma promessa feita em 2017."Em 2022, o Governo toma as medidas adequadas para concretizar a meta de que todos os utentes tenham uma equipa de saúde familiar atribuída", lê-se na proposta do OE2022.O Executivo socialista acrescenta que, "excecionalmente, por um período temporário e transitório", e, enquanto não houver condições para assegurar médico de família a todos os utentes, podem vir a ser contratados médicos estrangeiros, "nas mesmas condições de qualidade, segurança e equidade em que são contratados os médicos portugueses".Quando 99% ou mais dos utentes tiverem médico de família, o Governo quer iniciar "a revisão da dimensão da lista de utentes inscritos por médico de família".Excecionalmente, devido à covid-19, o Governo dá possibilidade aos médicos especialistas em medicina geral e familiar que queiram manter-se ao serviço de ter acesso "aos incentivos de natureza pecuniária previstos para os médicos colocados em zonas geográficas qualificadas como carenciadas".Em setembro de 2016, o primeiro-ministro, António Costa, prometeu que todos os portugueses teriam um médico de família até ao final de 2017, o que acabou por não se concretizar. A promessa foi adiada para 2020, mas estima-se que existam ainda mais de 600 mil utentes sem médico de família.