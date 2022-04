OE2022 inclui criação de rede nacional de “test beds” e vales para incubadoras e startups verdes

A proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2022, entregue esta quarta-feira no Parlamento, traz novamente medidas viradas para a área da transformação digital e startups.

O executivo de António Costa volta a inscrever na proposta para o OE medidas viradas para o investimento com foco na transição climática e digital. Assim, no primeiro caso, é referida a aposta num programa de certificação de competências digitais Academia Portugal Digital e Emprego + Digital, virada para a área da capacitação em competências deste género.

Além disos, ainda no âmbito na inovação, é referida a criação de uma rede nacional de "test beds", ou seja, as infraestruturas que pretendem criar as condições necessárias às empresas para testarem novos produtos e serviços. É especificado que isto poderá ser feito através de um "espaço físico ou de simulador virtual".

Ainda com o objetivo de promover a integração de mais tecnologia nas empresas, é referido o compromisso com a iniciativa "Coaching 4.0", que permitirá apoiar o desenvolvimento de processos e competências organizacionais que fomentem a transformação digital.

Do texto consta também um programa que tem por objetivo ampliar a rede de Digital Innovation Hubs (DIH), que funcionam "como one stop shops para apoiar as empresas e entidades públicas a tornaram-se mais competitivas no que respeita à utilização de tecnologias digitais".

Especificamente para as startups, são mencionados o programa de vales Startups verdes e digitais, para apoiar "empresas que tenham ou que queiram desenvolver modelos de negócio digitais e com forte componente verde".