Test beds: 40 candidaturas com mais de 3.000 produtos piloto em concurso patrocinado por PRR

O concurso com vista à criação de uma rede nacional de 'test beds' fechou com 40 candidaturas, envolvendo aproximadamente 130 empresas, as quais propõem o desenvolvimento de mais de 3.000 produtos piloto.



De acordo com os dados revelados, esta segunda-feira, pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, os 40 projetos recebidos representam um montante global de investimento superior a 147 milhões de euros.



A criação de uma rede nacional para prestação de serviços às empresas para o desenvolvimento e teste de novos produtos e serviços e para acelerar o processo de transição digital - seja via um espaço físico ou via simulador virtual - figura como uma das medidas na área da inovação previstas no Orçamento do Estado para 2022.



Consideradas polos de inovação, as 'test beds' funcionam numa lógica colaborativa entre as empresas responsáveis pela sua operação e as empresas às quais prestam serviços, essencialmente destinados a pequenas e médias empresas e a 'startups'.



O montante máximo de financiamento é de 7,5 milhões de euros por 'test bed', valor que se encontra indexado ao número de novos produtos e serviços que cada uma estabelece como objetivo.



O financiamento às empresas responsáveis pela criação e operação da 'test bed' varia entre 50% e 90%, dependendo do tipo de despesa, da localização e do valor de apoio que é transferido para as PME e 'startup' aderentes, através da prestação de serviços de desenvolvimento dos novos produtos e serviços em condições mais favoráveis.



À luz do aviso, cujo prazo terminou na quinta-feira, são elegíveis aos apoios as empresas, de qualquer dimensão ou forma jurídica, dos setores privado ou público.