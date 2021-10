Pandemia tira 20 milhões de euros às autarquias

Efeitos da covid-19 no alojamento e na restauração fazem com que as receitas de IVA das autarquias desçam quase um terço face ao pré-pandemia. Só Lisboa perde quase dois milhões de euros. Fundos para as autarquias rondam os 2,7 mil milhões de euros.

