Parlamento discute Orçamento do Estado com chumbo à vista

Costa aponta as três prioridades do OE 2022 com "contas certas"

O primeiro-ministro defende esta terça-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022), apontando as três prioridades que considera serem os alicerces do documento que está em risco de chumbar na votação na generalidade esta quarta-feira.



Como primeira prioridade, António Costa apontou o investimento público que "crescerá perto de 30%" em 2022, "centrado nas áreas dos transportes públicos, educação, saúde, defesa e segurança." O chefe do Governo indicou ainda a recuperação de rendimentos das famílias com o alívio no IRS com o desdobramento de escalões e o aumento do salário mínimo nacional para os 705 euros no próximo ano e os aumentos na Função Pública.



Na segunda prioridade, o primeiro-ministro apontou a manutenção do "reforço dos serviços públicos, com destaque para o SNS com mais "700 milhões de euros".



E, finalmente, António Costa indicou que este é um orçamento "de contas certas". "Reduzir o défice e a dívida não são um constrangimento. São um objetivo que articulamos com o aumento do investimento, salários, pensões prestações sociais e a melhoria dos serviços públicos."