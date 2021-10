Costa apela à esquerda mas sem “passe de mágica”

O primeiro-ministro apresentou-se no debate do Orçamento do Estado para 2022 sem novas medidas para agradar à esquerda. No final do primeiro dia de discussão na generalidade, as peças do xadrez político mantiveram-se inamovíveis. António Costa apelou ao sentido de responsabilidade dos antigos parceiros da geringonça, mas não deu nada em troca que permitisse desfazer o impasse.

