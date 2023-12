Presidente do CFP: OE 2024 ficou sem “dono” e “tornou-se uma espécie de baldio”

A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP) admite que ao permitir a aprovação do Orçamento do Estado antes de formalizar a demissão do primeiro-ministro, o Presidente da República terá ponderado os custos e benefícios desta opção.Entrevistada no programa Conversa Capital do Negócios e da Antena 1, logo depois de aprovado o Orçamento, Nazaré da Costa Cabral acredita que o Presidente da República fez uma avaliação económica e financeira, os aspectos legais e a economia processual, uma vez que o Orçamento já tinha passado a fase inicial na Assembleia da República, estando já aprovado na generalidade quando António Costa apresentou a demissão.A líder do organismo que avalia as contas públicas admite alguma "estranheza", uma vez que o Orçamento do Estado tinha um "dono" e transformou-se numa "espécie de baldio", de "terra de ninguém", ou seja, vai ser executado por um Executivo que pode defender medidas muito diferentes e que pode optar por não regulamentar.