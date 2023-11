O presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, não vê qualquer "impedimento legal" na constituição de um fundo de investimento com os excedentes orçamentais, considerando que a lei não obriga a usar esses montantes na redução da dívida ou de uma almofada para futuras necessidades.

"O Artigo 21 da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) é relativamente clara, os excedentes aplicam-se preferencialmente: na amortização da dívida pública, na constituição de uma reserva de excedentes. Aplica-se preferencialmente. É legal? Não vejo impedimento legal", referiu José Tavares, em resposta ao deputado do PSD, Rui Vilar.









A legalidade do fundo foi questionada pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP) que nPara o presidente do Tribunal de Contas, trata-se de uma decisão de "gestão", mais do que uma opção política. "Quanto à aplicação preferencial e/ou à constituição de uma reserva de excedentes essa é uma opção de gestão tomada ao abrigo desse artigo 21, que cabe a quem de direito tomar.""Se fosse governo sabia qual a decisão a tomar, mas deixo a quem de direito fazer essa opção de acordo com o artigo 21 do enquadramento orçamental", apontando a separação de poderes.O fundo foi anunciado pelo ministro das Finanças na apresentação do OE para 2024, referindo que se trata de compensar o fim do PRR em 2026.