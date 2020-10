Venda de ações das sociedades imobiliárias vai pagar IMT

A transmissão de participações em sociedades anónimas, com exceção das cotadas, vai passar a ser sujeita a IMT, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2021. Objetivo é evitar expedientes de planeamento fiscal na venda de imóveis.

Venda de ações das sociedades imobiliárias vai pagar IMT









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.