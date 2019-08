ADSE já enviou novas tabelas de preços dos privados

Seis meses depois dos grandes grupos privados de saúde terem ameaçado romper os acordos com a ADSE, a direção do subsistema de saúde enviou ao seu um conselho consultivo as novas tabelas de preços que se vão aplicar ao regime convencionado.





O documento ainda é provisório, e portanto sujeito a alterações, segundo explicou ao Negócios o presidente do Conselho Geral e de Supervisão (CGS), João Proença.





"As tabelas foram enviadas ao Conselho Geral e de Supervisão, com a indicação de que irão ser distribuídas a alguns prestadores para recolher contributos que permitam à ADSE elaborar a versão final", revelou esta quinta-feira João Proença.





O responsável não divulgou o conteúdo das tabelas, referindo que estas terão ainda de ser analisadas. "O Conselho Geral vai-se pronunciar-se, independentemente de aguardar pela versão final".





As novas tabelas de preços, que estabelecem quanto é que o subsistema de saúde tem de pagar por cada ato médico aos prestadores privados que têm acordo com a ADSE – e que estão por isso no chamado regime convencionado – estão em negociações pelo menos desde outubro de 2017, ou seja, há quase dois anos.





As matérias mais sensíveis prendem-se com a fixação de preços máximos para as próteses, cirurgias, e medicamentos em regime hospitalar.





Sem preços fixados, a ADSE começou a aplicar as chamadas regularizações, pedindo a correção da faturação relativa a anos anteriores, em função da análise dos preços mínimos ou médios apresentados por outros prestadores.





Foi a exigência do pagamento de 38 milhões de euros, no início deste ano, que levou, em fevereiro passado, os grupos Luz Saúde e José de Mello Saúde a ameaçar romper os acordos com a ADSE.



A ameaça alarmou os beneficiários e preocupou o Governo e o Presidente da República, mas acabou por não se concretizar.





Nessa altura, o conselho diretivo prometeu para "dentro de muito pouco tempo" a apresentação de uma nova tabela de preços que evitasse a aplicação das regularizações. Os prazos foram sucessivamente adiados e, de acordo com o presidente do Conselho Geral e de Supervisão, o documento que agora chegou ainda admite alterações.



O Conselho Geral e de Supervisão da ADSE tem representantes dos sindicatos, das associações de reformados e do Governo.