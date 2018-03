Calendário de greves na função pública

CALENDÁRIO DAS GREVES

13 a 16 de Março

Greve de professores

A Fenprof apela à adesão à greve por regiões: Grande Lisboa e Madeira amanhã, dia 13; região Sul no dia 14; Centro no dia 15; Norte e Açores no dia 16. A recuperação do tempo de serviço para efeitos de futuras progressões é a principal reivindicação.



16 de Março

Manifestação da Função Pública

A Frente Comum (da CGTP) promove sexta-feira uma manifestação de sindicatos da Função Pública por "aumentos de salários" e "carreiras dignas".



22 e 23 de Março

Greve dos enfermeiros

A correcta contabilização dos pontos no descongelamento de carreiras, a revisão da carreira e a contratação de mais profissionais são os motivos da greve dos enfermeiros.