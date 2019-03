Os sindicatos da Função Pública ouvidos pelo diário defendem que sejam reanalisadas todas as pensões atribuídas pela CGA ao abrigo dessa norma. Nesse sentido, exigem que o Governo dê instruções claras para que a CGA o faça.



Como as regras mudaram todos os anos, parte significativa dos funcionários a quem foi pedida a reforma acabou, de alguma forma, prejudicado pelas mudanças feitas em 2013 e 2014, seja pela subida da idade legal de reforma ou pelo agravamento do fator de sustentabilidade. Como há uma diferença significativa entre momento do pedido da pensão e o momento do despacho, a probabilidade de as regras em vigor terem mudado entre os dois momentos é elevada.

A Caixa Geral de Aposentações terá de recalcular cerca de 100 mil pensões atribuídas a funcionários públicos desde 1 de janeiro de 2013, depois de o Tribunal Constitucional ter declarado inconstitucional uma norma que definia que as pensões fossem calculadas com as regras em vigor no momento em que o pedido é despachado.Segundo o Público desta terça-feira, 26 de março, em causa estão cerca de 100 mil pensões que foram atribuídas nos últimos seis anos ao abrigo desta norma, aprovada nos anos da 'troika'.