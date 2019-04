Como vai ser contado o tempo de serviço nas carreiras especiais

A proposta do Governo prevê que seja contabilizado 70% do tempo de serviço necessário para progredir em cada carreira. E em alguns casos apura esse valor e função da duração da transição na categoria ou posto. Na prática, isto significa que entre as diferentes carreiras (e até dentro delas) haverá diferenças no tempo a recuperar. De uma forma geral, a ideia é que quanto mais rápida a carreira, menor seja o tempo garantido. É isso que justifica que os militares estejam entre os que têm menos tempo a recuperar.