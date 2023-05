A criação de emprego no Estado está a abrandar. No primeiro trimestre do ano aumentou 0,7% em termos homólogos, o ritmo mais baixo desde o início de 2018, ou seja, em cinco anos.Na informação agora publicada, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) explica aliás que o emprego até caiu na administração central, o que foi compensado com a criação de emprego das autarquias."O aumento homólogo de 0,7% do emprego nas administrações públicas (+4942 postos de trabalho), resulta sobretudo do aumento na administração local (+4 548 postos de trabalho), que, em conjunto com a variação positiva nas administrações regionais, mais do que compensou a variação homóloga ligeiramente negativa na administração central(-252 postos de trabalho)", diz a DGAEP.Por outro lado, os dados apontam para um aumento de 5,1% no ganho médio mensal da administração pública, que ultrapassa desta forma os 1.900 euros.O valor médio da remuneração com subsídios e outras componentes variáveis é agora de 1.910,3 euros.Contudo, embora o aumento seja o maior desde o início de 2015 - altura que coincide com a saída da troika e o início do processo de reposição dos cortes salariais do programa de ajustamento - estes dados não têm em conta a inflação, que segundo o INE determinou perdas reais de salários na Função Pública.Ou seja, os salários sobem mas as pessoas têm menos poder de compra.Notícia atualizada com mais informação pelas 18h53