Emprego no Estado volta a abrandar

O emprego nas administrações públicas, para 745 mil pessoas, segundo revelou a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).Trata-se de um novo abrandamento face ao trimestre anterior, para o, que volta a ser liderado pela administração local."Em termos homólogos, no 4º trimestre de 2023 o emprego nas administrações públicas aumentou 0,4% (+3.239 postos de trabalho),(+3.065 postos de trabalho, o que representa uma variação de +2,3%), em resultado, sobretudo, do aumento nos municípios (+2.072 postos de trabalho)".Na administração central, houve uma quase estabilização com um aumento homólogo de 0,1%, ou de 701 postos de trabalho, "impulsionado essencialmente pelo emprego nas carreiras de técnico superior, docentes do ensino universitário, superior politécnico e carreira médica".Face ao trimestre anterior a variação foi de 1%, mas há fatores sazonais que geralmente influenciam a variação em cadeia.

Considerando o salário base e as outras componentes remuneratórias, o ganho médio estava em setembro a subir 6,5% face a período homólogo, para 1.969 euros brutos por mês.





Trata-se de uma das maiores subidas da série, superada em julho do ano passado, mas também em janeiro de 2015, no período em que ainda estavam a ser repostos os cortes salariais do programa de ajustamento.





Olhando apenas para o salário base, a subida homóloga foi de 5,5% para 1.658 euros por mês.



Para a evolução dos salários médios contribuiu o "efeito conjugado da entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios", as "medidas de valorização remuneratória aprovadas para os

trabalhadores em funções públicas", a "atualização do valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) para 760 euros e o aumento do valor da base remuneratória da administração pública para 769,2 euros", diz a DGAEP.





Os dados da Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) são apurados pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) com base na informação administrativa comunicada pelos serviços.

