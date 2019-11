Em termos percentuais, a subida é mais expressiva nas autarquias do que na administração central: o emprego público na administração central subiu 2,5% (12.650 postos de trabalho) enquanto na administração local o aumento foi de 3,7% (4 371).



Ainda assim, segundo a DGAEP, a função pública encolheu 5,2% (menos 38.025 postos de trabalho) desde o quarto trimestre de 2011, ou seja, os aumentos dos últimos anos não chegaram para recuperar o número de saídas durante a crise.Em termos percentuais, a subida é mais expressiva nas autarquias do que na administração central: o emprego público na administração central subiu 2,5% (12.650 postos de trabalho) enquanto na administração local o aumento foi de 3,7% (4 371).

O número de empregos no Estado voltou a subir no terceiro trimestre deste ano, atingindo um ritmo recorde desde 2011: há mais 2,8% funcionários públicos (18.456 postos de trabalho) do que no terceiro trimestre de 2018, segundo os dados divulgados esta quarta-feira, 27 de novembro, pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).Segundo a Síntese Estatística do Emprego Público, o número de funcionários públicos aumentou para os 689.760 no final de setembro de 2019, o que compara com 671.304 que havia no mesmo período do ano passado.