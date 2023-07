Falta de “candidatos com mérito” dá diretamente lugar a ex-governante

A antiga secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim, ficará à frente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão com uma comissão de serviço de cinco anos. É mais um caso de escolha direta do Governo depois de um concurso que não encontrou três candidatos “com mérito”.

