O Governo vai estudar as propostas dos sindicatos e admite evoluir na sua proposta inicial de aumentos na Função Pública, embora não se comprometa, para já, com um reforço de aumentos transversais. O Executivo tem estado a preparar propostas sobre horas extraordinárias, ajudas de custo ou subsídios de transporte.





Os aumentos propostos pelo Governo esta quarta-feira vão implicar a subida da base remuneratória da administração pública de 6,8%, para cerca de 821 euros, disse a secretária de Estado da Administração Pública aos jornalistas.





"O aumento que estamos a pôr em cima da mesa vai de 6,8% na base a 2% no topo", disse Inês Ramires, confirmando que, com a atual proposta, a base sobe para cerca de 821 euros.





Leia Também Governo propõe aumentos de 52 euros ou 2% na Função Pública

"O Governo vai agora "estudar os cadernos reivindicativos" dos sindicatos e "verificar como podemos construir uma proposta salarial que, quanto a nós, não deve só basear-se [apenas] na atualização salarial porque estamos a colocar em cima da mesa uma valorização através de outros aspetos, ajudas de custo, trabalho suplementar".





"Estamos investidos em melhorar a nossa proposta, mas este é o nosso ponto de partida", disse.No caso do trabalho suplementar a proposta será alinhada com a da chamada agenda do trabalho digno. No privado, as horas extra aumentaram a partir da 100.ª hora anual.