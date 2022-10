Governo destaca “esforço muito significativo” de 1.200 milhões e admite “pequenos acertos"

Em declarações aos jornalistas, a ministra da Presidência reiterou que, somadas, as valorizações remuneratórias da administração pública apontam para um aumento médio de 5,1% no próximo ano. Uma atualização em linha com a inflação seria "incomportável".

