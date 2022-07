Governo discute aumentos retroativos para técnicos superiores

O Governo vai discutir esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a possibilidade de os aumentos para os salários de entrada na carreira técnica superior se aplicarem com efeitos retroativos a 2022, à semelhança do que foi já assumido para as carreiras dos assistentes técnicos. A proposta inicial do Executivo, apresentada aos sindicatos, prevê que o ajustamento salarial se aplique apenas a partir de janeiro de 2023.





