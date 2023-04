Novas regras de teletrabalho também se aplicam à Função Pública

O alargamento do direito ao teletrabalho, com o pagamento de uma compensação fixa, previsto no Código do Trabalho, aplica-se automaticamente à Função Pública a partir de 1 de maio. Nem todas as mudanças se aplicam, mas esta não é a única.



O gabinete da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confirma que há remissões diretas que serão respeitadas. Ainda assim, o Governo vai adaptar a Lei Geral do Trabalho. Rodrigo Antunes/Lusa Catarina Almeida Pereira catarinapereira@negocios.pt 07:15







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A partir do dia 1 maio, os funcionários públicos que tenham filhos com deficiência, doença crónica ou oncológica, e funções compatíveis, passam a ter direito a teletrabalho. E os empregadores públicos que, tanto quanto se sabe, têm resistido a pagar as compensações pelo acréscimo de despesas dos funcionários, poderão fazê-lo através de um valor fixo. A mudança surge ... ...

Novas regras de teletrabalho também se aplicam à Função Pública









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Novas regras de teletrabalho também se aplicam à Função Pública O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar