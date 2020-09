Precariedade volta a crescer no Estado

O setor empresarial do Estado, no qual estão os hospitais, e a educação ajudam a explicar a subida homóloga de 8,7% nos contratos a prazo, o ritmo mais elevado em quatro anos. O peso no total do emprego também tem estado a crescer.

