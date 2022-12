Recibos verdes no Estado atingem máximo em junho

Número de prestações de serviço no Estado regista novo máximo no final de junho. Ministério do Trabalho foi o que mais contribuiu em termos absolutos para este aumento.

Recibos verdes no Estado atingem máximo em junho









