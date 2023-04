Salários mais baixos do Estado ficam 9 euros acima do mínimo

A distância já foi bem maior e já foi nula. Com o aumento adicional de 1% os salários mais baixos do Estado afastam-se um pouco mais do salário mínimo, até porque não há perspetivas de revisão do valor do privado.

