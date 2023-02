Bruxelas estima dar mais 100 mil milhões em empréstimos da "bazuca" este ano

Leia Também Governo vai pôr proposta de revisão do PRR em discussão pública antes de enviar a Bruxelas

A Comissão Europeia estima que os Estados-membros recorram a mais 100 mil milhões de euros em empréstimos do NextGenerationEU, onde estão inseridos os Planos de Recuperação e Resiliência (PRR). Este é o último ano que os países europeus têm para solicitar mais empréstimos, sendo esta hipótese que não é descartada em Portugal.A estimativa foi divulgada pelo comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, após a apresentação das previsões económicas da Comissão Europeia, numa entrevista coletiva a vários jornais, incluindo o espanhol El Economista . "Pelas minhas estimativas, teremos um total de 100 mil milhões de euros em pedidos de novos empréstimos", referiu.O comissário salientou que, tal como ficou acordado, o montante não usado em empréstimos da "bazuca" europeia será reencaminhado para o RePowerEU, que visa acabar com a dependência da energia russa na Europa. Segundo o comissário europeu, os novos pedidos de empréstimos "deixarão para os empréstimos RePowerEU algo como 120 mil milhões". Comissão Europeia tem incentivado os Estados-membros a recorrerem aos empréstimos ainda disponíveis para fazer face às dificuldades trazidas pela guerra na Ucrânia e à subida acentuada da inflação, que fez disparar os preços dos projetos planeados e, em alguns casos, os tornou inviáveis dentro do orçamento definido.Os regulamentos do NextGenerationEU obrigam a que os pedidos de novos empréstimos sejam solicitados por cada Estado-membro até agosto deste ano e há vários países a contar incluir um reforço dos empréstimos a que têm direito na revisão dos PRR que está em curso em toda a Europa, devido à inclusão de um novo capítulo sobre o RePowerEU.O montante total de empréstimos que os 27 podem contrair é de 360 mil milhões de euros (a preços de 2018), sendo que só 165 mil milhões foram acionados até à data, pela Grécia, Itália, Chipre, Polónia, Portugal, Roménia e Eslovénia. No caso de Portugal, foram pedidos 2,7 mil milhões em empréstimos, mas ainda podem ser acionados mais 11,5 mil milhões.O Governo já admitiu que irá recorrer a mais empréstimos mas ainda não divulgou qual será o montante total que irá solicitar. O pedido deverá ser constar na proposta de reprogramação do PRR que o Governo tenciona colocar em discussão pública antes de enviar para Bruxelas Nessa proposta de revisão a apresentar por Portugal, deverá constar o destino a dar aos 1,6 mil milhões de euros em verbas extras que o país vai receber por ter crescido menos em 2020 e 2021 e que vão juntar-se aos 16,6 mil milhões atuais. Além disso, o PRR português será reforçado com mais 704 milhões de euros do REPowerEU.