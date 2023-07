Está à procura de fundos europeus? AD&C lança portal para ajudar na pesquisa

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), que coordena os fundos europeus em Portugal, lançou esta quinta-feira um portal onde agrega toda a informação sobre os apoios comunitários que estão disponíveis no país. A nova ferramenta vai facilitar o acesso a informação que até aqui estava dispersa, visando aumentar o número de pessoas e empresas apoiadas.No chamado "Portal dos Fundos" (que pode ser consultado aqui ), está reunida informação sobre os 36 quadros de apoio europeus que estão disponíveis – com destaque para o Portugal 2020, o Portugal 2030 e o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) – e devidamente catalogados por área de intervenção (desenvolvimento regional, inovação ou agricultura e pescas, por exemplo).Para cada um desses quadros de apoio é indicado o período de aplicação e apresentada "uma breve descrição" e "as ligações úteis europeias e nacionais, quando existem, onde se deve procurar mais informação".É ainda feito um breve enquadramento sobre a disponibilização de fundos europeus a Portugal, após a adesão à então Comunidade Económica Europeia (CEE) – atual União Europeia (UE) – e a "transformação estrutural da economia e sociedade portuguesas" que o dinheiro europeu foi permitindo ao longo do tempo.Há fundos disponíveis nas seguintes áreas: Ação externa; Administração Interna; Agricultura e Política Marítima; Ambiente e Ação Climática; Cidadania; Competitividade; Cultura; Defesa; Desenvolvimento Regional e Coesão; Educação; Emprego e Inovação Social; Fiscalidade e União Europeia; Investigação e Inovação; Justiça; Luta contra a fraude e interesses financeiros da União Europeia; Mercado Único; Recuperação e Resiliência; Reformas Estruturais; Relações Bilaterais; Saúde.A AD&C explica, em comunicado, que esta ferramenta vai "ajudar os diversos agentes económicos e sociais a encontrar de forma mais fácil e rápida a informação, que se encontrava dispersa, sobre o financiamento europeu existentes no país", "simplificando assim o acesso ao financiamento europeu, e contribuindo, para a qualificação da sua procura em Portugal"."Os Fundos Europeus dão apoio a projetos nacionais, regionais e locais que, alicerçados numa estratégia de desenvolvimento, permitem responder aos desafios estruturais dando um forte estímulo ao desenvolvimento económico e social sustentável", indica.Desde a adesão à UE, Portugal recebeu já mais de 150 mil milhões de euros em fundos europeus.