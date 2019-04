Nelson de Souza, ministro do Planeamento, admite os atrasos no Ferrovia 2020, mas atribui esse factor, também, à falta de capacidade do operador em lançar os planos e projetos.

Segundo declarou, em entrevista ao Negócios e Antena 1, o Ferrovia 2020 "é vítima da incapacidade do próprio operador em ter desenvolvido os projetos em tempo útil" para apresentar candidaturas permitindo uma execução mais rápida.

Mas o ministro do Planeamento vai dizendo que os investimentos já estão previstos no programa de estabilidade. E que avançarão, agora, nos prazos.

Nelson de Souza é o entrevistado da Conversa Capital, programa transmitido no domingo pela Antena 1 e que o Negócios publica no jornal de segunda-feira.

Tal como o Negócios noticiou, a IP admite que em 2018 só investiu metade do previsto.