Objetivo é "atingir perto de 50% de execução" do Portugal 2020 até ao final do ano

O Governo pretende chegar ao final do ano com praticamente a totalidade dos fundos aprovados, e uma taxa de execução de 50%.

Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Nelson de Souza, ministro do Planeamento recusa eleitoralismos nesta medida.

Mas assume que pretende antecipar as aprovações até ao final do ano 95-100% dos fundos. Recusando ter uma taxa de execução baixa, quer, no entanto, atingir no final do ano cerca de 50% de taxa.

Nelson de Souza é o entrevista da Conversa Capital, transmitida pela Antena 1 este domingo, e que será publicada no Negócios de segunda-feira e disponibilizada online para assinantes.