Fundos europeus com 67 suspeitas de fraude envolvendo 47 milhões

O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) recebeu mais de 2.300 comunicações de irregularidades relacionadas com a PAC e com os fundos comunitários do PT2020. Destas, 67 envolviam suspeitas de fraudes e verbas no valor de 47,4 milhões de euros.

Fundos europeus com 67 suspeitas de fraude envolvendo 47 milhões









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Fundos europeus com 67 suspeitas de fraude envolvendo 47 milhões O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar