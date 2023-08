Governo aprova despesas com investimentos revistos do PRR enquanto aguarda por Bruxelas

Executivo socialista aprovou uma programação plurianual da despesa com investimentos que foram revistos no âmbito da reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência, devido ao aumento de custos dos projetos. Medida consta de uma resolução do Conselho de Ministros publicada em Diário da República.

