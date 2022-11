Governo desvia fundos das autarquias para obras nas escolas e centros de saúde

Leia Também Governo vai mobilizar 100 milhões para apoiar descentralização na Educação e Saúde

Os concursos de acesso a fundos europeus para requalificar escolas e centros de saúde vão ser financiados com verbas dos programas operacionais regionais que estavam destinados às autarquias, segundo explica o Jornal de Notícias. Já foram lançados dois avisos para a região Centro na semana passada que destinam 30 milhões a obras nas escolas e cinco milhões a centros de saúde. De acordo com o jornal, como em causa estão edifícios degradados que passaram a ser geridos pelos municípios os autarcas tinham a expetativa que que as obras fosse financiadas pelo Estado.Hélder Sousa Silva, líder dos autarcas social-democratas e presidente da câmara de Mafra considera "um abuso o uso de fundos municipais para requalificar edifícios que são do Estado".Ao jornal, o Ministério da Coesão Territorial diz que a alternativa de financiamento, os PO temáticos, não se aplicam a obras.O acordo assinado em junho no âmbito da descentralização prevê que os municípios vejam garantido o financiamento das intervenções "a 100%", via fundos comunitários.