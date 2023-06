Há ainda 3 mil milhões do PT2020 por executar

Portugal tem até ao final do ano para aplicar a totalidade das verbas do PT2020, mas 11% do dinheiro ainda não foi absorvido. Prazo para executar é curto. Programas regionais são os mais atrasados.



Mariana Vieira da Silva reconheceu, no Parlamento, que o prazo para executar o PT2020 é “curto”, mas prometeu absorver a totalidade das verbas. Tiago Petinga/Lusa Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 08:45







A cerca de meio ano de terminar o prazo de implementação do Portugal 2020, ainda há quase três mil milhões por aplicar. Isso significa que, na segunda metade do ano, o país terá de executar quase três vezes mais do que aplicou desde janeiro. O Governo reconhece que o prazo é apertado, mas garante que irá "acertar o passo" para garantir a absorção da totalidade de verbas e evitar ter de devolver dinheiro

