PT2030: Onde quer o Governo aplicar os 23 mil milhões que Portugal irá receber?

Esboço do acordo de parceria do Portugal 2030 está desde a tarde de segunda-feira em consulta pública. Portugueses podem ainda sugerir alterações ao documento. Governo quer melhorar a competitividade do país, apostar em energias "verdes", apoiar o emprego de qualidade, reforçar o desenvolvimento a nível local e desenvolver as redes de transportes. Empresas terão acesso a cerca de seis mil milhões de euros.

