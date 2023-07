Subida dos preços da habitação em Lisboa é superior à média nacional

Lisboa registou um crescimento homólogo dos preços da habitação superior ao de Portugal nos primeiros três meses de 2023, o mais elevado desde o início da série do Instituto Nacional de Estatística (INE), informou o instituto esta quinta-feira.No primeiro trimestre deste ano, 14 dos 17 municípios com mais de 100 mil habitantes das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto registaram variações homólogas superiores à nacional, tendo o município de Loures registado o valor mais elevado (26,5%) e o de Lisboa (9,2%) o mais baixo. " Lisboa apresentou, pela primeira vez desde o 1º trimestre de 2020 (início da corrente série), uma taxa de variação homóloga superior à do país", destaca o INE.Nos primeiros três meses do ano, o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi de 1.565 euros por metro quadrado, o que corresponde a uma taxa de variação homóloga de 7,6%, abrandando face aos 10,7% do último trimestre de 2022.O preço aumentou em 20 sub-regiões NUTS III e o gabinete de estatísticas nacional destaca a região da Lezíria do Tejo (17,5%), do Algarve (16,6%), de Leiria (15,9%), do Cávado (15,6%) e da Área Metropolitana de Lisboa (15,2%).As quatro sub-regiões com preços medianos da habitação mais elevados - Algarve, Área Metropolitana de Lisboa e do Porto e Madeira, "apresentaram também os valores mais elevados em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador", denota o INE.No Porto e em Lisboa, o preço mediano das transações de compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou 71,8% e 70,2%, respetivamente, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em Portugal.Apesar da subida geral dos preços, em 14 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes foi registado um abrandamento dos preços, destacando-se Coimbra (-16,5 p.p.), Santa Maria da Feira (-14 p.p.), Vila Franca de Xira (-11 p.p.) e Funchal (-10,2 p.p.). Exclusivamente "no município do Porto o valor foi -6,5 p.p., ao passo que "o município de Lisboa registou um acréscimo 1,2 pontos percentuais.