Apoio extraordinário às rendas começa a ser pago a 30 de maio

Quase 35 mil famílias com prestações da Segurança Social (SS) vão começar a receber o apoio extraordinário ao pagamento da renda a partir do dia 30 de maio, ou seja, dentro de uma semana. A informação foi confirmada por fonte oficial do Ministério da Habitação (MH) depois de Luís Marques Mendes ter avançado este dado no comentário deste domingo na SIC que o Negócios publica.



