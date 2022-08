Autarquias voltam a ter IUC como no pré-covid

Depois de as transferências de IUC para as autarquias terem caído com a pandemia, a receita com este imposto atingiu os 282 milhões de euros, acima dos valores de 2019. Fisco divulgou também dados do imposto do selo que mostram maior cobrança desde 2008.

Autarquias voltam a ter IUC como no pré-covid









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Autarquias voltam a ter IUC como no pré-covid O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar