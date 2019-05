Centeno avisa que fatura sem papel não vai "aligeirar combate à evasão fiscal"

Mário Centeno assegurou esta quarta-feira, 29 de maio, que "a fiscalização está garantida" nos processos de simplificação e digitalização associados às medidas "Fatura sem papel" e "Arquivo eletrónico", lembrando os "progressos enormíssimos" do país nesta matéria e até que os portugueses são "vistos cada vez mais [no estrangeiro] como cumpridores de todas estas obrigações".

"É muito importante que esta medida não seja vista, de maneira nenhuma, como um aligeirar do combate à evasão fiscal, que é absolutamente crucial", insistiu o ministro das Finanças, em declarações aos jornalistas depois de um encontro com a Sonae MC e a APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, para avaliar a implementação destas medidas.



No caso da "Fatura sem papel" está previsto que, caso o consumidor aceite, as faturas possam ser emitidas pelos vendedores sem ser impressas em papel, desde que as enviem por via eletrónico ao consumidor em tempo real, ou então as comuniquem logo à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que disponibiliza imediatamente os elementos comunicados no portal das Finanças.