Corte no ISP reduz receita com impostos ambientais para mínimos de 2015

A receita arrecadada pelo Estado com impostos com relevância ambiental em 2022 diminuiu 7,5%, face ao ano anterior. A redução do imposto sobre produtos petrolíferos (ISP), para atenuar a subida do preço dos combustíveis, foi a principal causa para a redução do valor deste tipo de impostos, o que fez com que a receita recuasse para o valor mais baixo desde 2015.





