Estado devolveu um milhão de IVA aos partidos em cinco anos, 11% do total pedido

O Estado devolveu cerca de um milhão de euros, 11% do IVA reclamado pelos partidos políticos nos últimos cinco anos, revelam dados da Autoridade Tributária (AT) hoje divulgados através do Ministério das Finanças.

De 2013 a 2017, os partidos políticos interpuseram 188 pedidos, no valor de 8,9 milhões de euros e a AT devolveu um milhão de euros, ainda segundo os mesmos dados, revelados no mesmo dia em que o parlamento discute alterações à lei do financiamento dos partidos.

De acordo com informações prestadas à agência Lusa, a Autoridade Tributária recusou a devolução de despesas relativas ao "'cachet' de artistas e aluguer de aparelhos de diversão" e a serviços de telecomunicações "quando não é feita prova que as mesmas se destinaram à difusão da mensagem ou identidade própria do partido".