Fisco continua a ganhar mais nos processos de maior valor

As estatísticas do primeiro semestre do ano mostram que a Autoridade Tributária saiu ganhadora na arbitragem em 58,8% dos casos de valor acima de um milhão de euros. No geral, no entanto, é o contribuinte que mais vezes vê bem-sucedidos os seus processos contra o Fisco.

Fisco continua a ganhar mais nos processos de maior valor









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Fisco continua a ganhar mais nos processos de maior valor O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar