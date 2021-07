Fisco faz buscas à EDP por suspeitas de fraude fiscal

O negócio de venda de seis barragens no Douro à Engie, que tem estado debaixo de holofotes por causa do imposto do selo, está sob investigação do Ministério Público e do Fisco. Esta terça-feira houve buscas a 11 entidades, incluindo a EDP.

Fisco faz buscas à EDP por suspeitas de fraude fiscal









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.