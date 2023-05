Leia Também Escalões do IRS abaixo da inflação deram mais 520 milhões a Medina

O Fisco já reembolsou aos contribuintes cerca de 1,8 mil milhões de euros de IRS num mês e meio de campanha de entrega do imposto, anunciou nesta quinta-feira, 18 de maio, o Ministério das Finanças. A cada declaração com direito a reaver imposto correspondeu, em média, um reembolso de 1000 euros."Até ao início desta semana já foram entregues quase 3,9 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes", começa por explicar o gabinete de Fernando Medina. Destas, a esmagadora maioria (62%) foi ainda submetida de forma manual, enquanto cerca de 38% foram submetidas através do IRS automático (preenchimento automático dos dados da declaração por parte da Autoridade Tributária, através das informações comunicadas às Finanças e confirmadas pelos contribuintes).Das declarações entregues, cerca de 2,9 milhões já foram liquidadas, das quais mais de 1,8 milhões correspondem a reembolsos aos contribuintes, nummontante total de perto de 1.800 milhões de euros devolvidos às famílias. Ou seja, cada reembolso rondou, em média, os 1000 euros.De acordo com as Finanças, até 16 de maio tinham sido processados cerca de 16 mil reembolsos a mais do que em igual período do ano anterior.Paralelamente, foram emitidas cerca de 315 mil notas de cobrança, sendo que nas restantes declarações entregues não houve lugar a reembolso ou nota de cobrança.Os contribuintes podem entregar a sua declaração de rendimentos até ao dia 30 de junho.