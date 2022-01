Fisco prolonga escrutínio a grandes contribuintes singulares

As Finanças decidiram prolongar a permanência das pessoas singulares no cadastro dos grandes contribuintes. Passa a haver renovações sucessivas de quatro anos mesmo que deixem de reunir os requisitos e só saem por despacho do diretor-geral da AT.

