Governo planeia subir IUC para compensar redução das portagens

O Imposto Único de Circulação (IUC) deve subir a partir do próximo ano para os carros com matrícula anterior a 2007. A notícia é adiantada pelo Eco que acrescenta que esta será uma forma de compensar o custo de 72,4 milhões de euros que resultará da redução das portagens do Interior e do Algarve.



Este desconto nas portagens das ex-Scuts foi anunciado no passado dia 28 de setembro em Conselho de Ministros e deve gerar perdas orçamentais a rondar os 72 milhões. João Galamba esclareceu na altura que o Governo estaria a preparar uma medida compensatória.





"O objetivo principal é assegurar a neutralidade financeira e isso está garantido, mas, a seu tempo, a forma concreta de financiar a medida será conhecida", afirmou o ministro das Infraestruturas nesse briefing.O IUC já foi atualizado este em 4% e o Executivo prepara agora um novo agravemento no Orçamento do Estado para 2024 com foco no carros antigos. Até agora, o IUC para estes veículos são mais baixas do que as aplicadas para viaturas matriculadas depois de 2017. Exemplifica o Eco que, por exemplo, um carro antigo (até 2007) a gasolina, com uma cilindrada de 1.400 m3, paga anualmente entre 17 e 60 euros e que o mesmo carro, se matriculado depois de 2007, terá de pagar um valor acima de 100 euros.