Impostos: Datas-chave a ter em conta para o IRS de 2022

A campanha do IRS deste ano avança a 1 de abril, mas até lá há um conjunto de obrigações fiscais a ter em conta por forma a garantir que a fatura fiscal chegará sem extras e com todas as poupanças a que o contribuinte tem direito. Pormenores como a comunicação do agregado familiar ou a verificação de faturas pendentes na página pessoal do e-fatura poderão, no final, fazer toda a diferença em matéria de reembolsos ou de imposto a pagar. Estas são as datas a guardar na agenda.

