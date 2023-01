IVA das bicicletas baixou, mas Fisco diz que as peças não são abrangidas

Apesar de a taxa de IVA na venda de bicicletas ter descido para os 6%, a mesma regra não se aplicará às peças e acessórios. O entendimento é da Autoridade Tributária, mas a questão não é pacífica e há quem diga que pode contrariar as regras do imposto e aponte a jurisprudência do TJUE.

