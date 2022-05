IVA sobre produtos de higiene menstrual vai baixar de 23% para 6%

O mesmo jornal diz ainda que a criação de um regime fiscal para tributar as criptomoedas só será avaliada na proposta de OE para 2023. A discussão do OE 2022 arranca esta segunda-feira na especialidade, devendo a discussão prolongar-se até à próxima sexta-feira.

A redução da taxa de IVA sobre os produtos de higiene menstrual vai ser incluída no Orçamento do Estado para este ano (OE 2022), avança esta segunda-feira o Público . A medida proposta pelo deputado único do Livre, Rui Tavares, terá sido acolhida pelo Governo e contará com os votos favoráveis do PS na especialidade.À semelhança do que acontece com os copos menstruais desde 2016, os restantes produtos de higiene menstrual, como pensos ou tampões, vão deixar de ter uma taxa de IVA de 23% para passarem a ser taxados a 6%. O "Público" diz também que o Governo decidiu avançar com outra proposta apresentada pelo Livre de realizar um estudo sobre o impacto da menstruação no mercado de trabalho, numa altura em que o Governo espanhol dá os primeiros passos para aprovar "baixas" a mulheres que sofram de dores menstruais incapacitantes.